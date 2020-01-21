"لغة القوة"... قائد فيلق القدس يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

أكد قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني، أنه "وبفضل الله وعزيمة أحرار العالم سننتقم من أعداء الشهيد سليماني، وسنكمل مسيرته بقوة وعزم".

وفي كلمته خلال مراسم تعيين قيادة قوات فيلق القدس أمس الاثنين، قال العميد قاآني، إن "الأعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه غدرا وعلى طريقة الأنذال"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "لقد قتلوا القائد سليماني غدرا، ولكن انتقامنا وشرفاء وأحرار العالم لدماء القائد سليماني سيكون مواجهة وعلى طريقة الأحرار".

وأشار قائد فيلق القدس، إلى "شيطنة وخباثة وعداء الشيطان الأكبر، العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه فإنه من واجبنا أن نقف في وجهه بقوة واقتدار، فإذا أدينا وظائفنا على أكمل وجه سوف تتحول جميع التهديدات إلى فرص ومكاسب".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قرر أمس الاثنين، تعيين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في إيران.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "تم تعيين محمد حجازي خلال مراسم تنصيب إسماعيل قآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني"، الذي اغتيل بضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية في 3 يناير/ كانون الأول الجاري، في العاصمة بغداد.

الجدير بالذكر أن محمد حجازي، عينه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2007 رئيسا للأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008، كان نائبا لقائد الحرس الثوري الإيراني، ‪‎‪وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عام 2011 عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.