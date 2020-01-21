الولايات المتحدة تبدأ بتطوير لقاحات مضادة لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد

أفادت وسائل إعلام أمريكية ، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات الصحة الوطنية الأمريكية تعمل على تطوير لقاحات مضادة لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد المتفشي في مدينة ووهان الصينية.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنطوني فوتشي: "إن المؤسسات الصحية الوطنية تبدأ بالخطوات الأولى نحو تطوير اللقاحات".

وأضاف بأن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل بدء المرحلة الأولى من التجارب الطبية، مشيراً إلى أن العمل على اللقاح سيستغرق أكثر من عام.

هذا وكانت الدوائر الصحية في الصين، قد ذكرت اليوم الثلاثاء، أن شخصا رابعاً توفي بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان في وسط البلاد، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وظهر المرض في ووهان لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى، منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين، في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

ويذكر أنه في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، وحتى 20 كانون الثاني/يناير، تم اكتشاف 218 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة، بينها 198 في مدينة ووهان، و خمسة في بيكين، وحالة واحدة في شنغهاي، و 14 حالة في مقاطعة غوانغدونغ.

وفى الوقت الحالي يتلقى 169 شخصاً العلاج، تسعة منهم في حالة حرجة و35 في حالة خطيرة.

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.