طائرة شبح إسرائيلية تكشف عن نفسها عن طريق الخطأ

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة "شبح" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كشفت عن نفسها للرادات المدنية على ارتفاع نحو 10 آلاف متر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن مقاتلة الشبح الإسرائيلية من طراز "إف-35" كشفت عن موقعها عن طريق الخطأ أثناء تحليقها فوق منشأة نووية حساسة في صحراء النقب.

وارتكب قائد المقاتلة الخطأ الفادح عندما شغّل نظام الاستجابة غير المشفر، مما جعلها تظهر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل، فقد رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.

وقع هذا الأمر أثناء تحليق المقاتلة الحربية فوق مركز شيمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب.

وعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث وقال إن "الأمر جرى خلال رحلة تدريب روتينية"، مشيراً إلى "اكتشاف خلل في جهاز الإرسال الخاص بالطائرة".

وتستعمل الطائرات الحربية الإسرائيلية نظاماً يطلق عليه "سكواك" الرمزي للتواصل أثناء الطلعات الجوية والعمليات الحربية.