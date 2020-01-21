ترامب يصل دافوس قبل ساعات من بدء محاكمته في واشنطن

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مدينة دافوس السويسرية قبل ساعات على استئناف محاكمته في واشنطن بهدف عزله.

وتأتي زيارة ترامب بهدف المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020" والذي سيعقد اليوم الثلاثاء، في مدينة دافوس السويسرية.

#عاجل: #ترامب يصل إلى دافوس قبل ساعات على استئناف المحاكمة الرامية إلى عزله في واشنطن#فرانس_برس pic.twitter.com/dbvdJwa2Wc — فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 21, 2020

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان له، أمس الاثنين، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف زعماء العالم، على خلفية المنتدى.

ومن بين القادة الذين سيجتمع معهم، الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الاتحاد السويسري، سيمونيتا سوماروغا، إلى جانب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.

ورفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما، إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.

وتستمر فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020" حتى الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور عشرات من زعماء الدول، إلى جانب مئات الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الشركات.