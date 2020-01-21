تسجيل
13:33 21 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    يهود في معسكر أوشفينتز ببولندا

    ما خطر إعادة كتابة التاريخ من أجل مصلحة السياسيين؟

    © Sputnik .
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104412/85/1044128524.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001211044128952-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F/

    بدأ أسبوع ذكرى كارثة الهولوكوست أمس الاثنين (20 يناير/ كانون الثاني) في روسيا ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المراسم التذكارية لمجمع "ياد فاشيم" بالقرب من القدس في 23 يناير/ كانون الثاني.

    وستنتهي الفعاليات التذكارية هذا الأسبوع بإحياء الذكرى الـ76 لتحرير لينينغراد من الحصار الفاشي، وفي هذه الأيام يقوم المؤرخون بالتنبيه من خطر إعادة كتابة التاريخ.

    قال مؤرخ الهولوكوست في متحف "ياد فاشيم" في إسرائيل آرون شنير، لـ"سبوتنيك": "من جهة أخرى هناك مؤرخون في أوروبا الشرقية لا يريدون معرفة حقيقة ماضيهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب العالمية الثانية وبالتعاون مع النازية".
    أحد الناجين من الهولوكوست في ألمانيا
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    إحياء ذكرى الهولوكوست في 50 إقليما روسيا
    وتابع شنير: "يقوم عدد من الدول الآن باختيار أبطال مناسبين لمجموعة معينة من السكان، وكل أوروبا تقريبا لديها مشكلة في تسييس ذاكرتها التاريخية، وبالأخص كما أعتقد، هذا يتعلق ببلدان أوروبا الشرقية، التي تقوم بتزوير تاريخها، وليس لديها الرغبة في التعامل مع التاريخ بشكل موضوعي، وتسوية الحسابات مع الاتحاد السوفيتي، فمن المحزن أنهم يفضلون أن ينسوا أن الجيش الأحمر هو الذي حرر هذه البلدان من ألمانيا النازية ومن النازيين".
    ولاحظ المؤرخ، أنه من الغريب أن وارسو رفضت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال بالذكرى 75 لتحرير معسكر أوشفينتز، على الرغم من أن الجيش السوفيتي هو الذي حرر المعسكر.

    وبصدد العلاقات بين روسيا وبولندا وسبب تزوير التاريخ قال الباحث في معهد التاريخ الروسي بالأكاديمية الروسية للعلوم، ألكساندر ديوكوف، لوكالة "سبوتنيك"، "تقوم السلطات البولندية الحالية بالعمل المستمر لتدهور العلاقات مع روسيا، بما في ذلك من الناحية التاريخية. 

    ولخص الخبير الروسي: "كما تستخدم بولندا حقيقة أن معسكر أوشفينتز يقع على أراضيها كأداة للتحكم بالشخصيات الرسمية المدعوة إلى الحدث التذكاري، وهذا أمر محزن للغاية والشيء الأكثر حزناً هو محاولة تحويل حدث مهم لكل من الشعب البولندي والروسي والإسرائيلي إلى أداة تسييس".

    بدوره، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستياء شديد على حقيقة محاولة إعادة كتابة التاريخ خلال اجتماع عقد في سان بطرسبورغ في 18 يناير/ كانون الثاني.

    وقال الرئيس الروسي ردا على ذلك "سنغلق الفم القذر الذي يفتحه بعض القادة... من أجل تحقيق أهداف سياسية فورية، وسنغلقه بمعلومات أساسية حقيقية".

    انظر أيضا:

    بولندا وإسرائيل تستأنفان علاقاتهما بعد قانون الهولوكوست
    في ذكرى الهولوكوست... نتنياهو يهاجم إيران: سننتصر عليكم ولن نقدم رقبتنا للذبح"
    السفارة الإسرائيلية في مصر تعلق على مسرحية عن "الهولوكوست"
    الكلمات الدلالية:
    الهولوكوست, بولندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سباق رالي داكار 2020 - خوسيه إغناسيو كورنيخو فلورينو من تشيلي، على دراجة نارية هوندا، خلال المرحلة الحادية عشرة من السباق.
    أجمل لقطات "داكار 2020" في السعودية
    ترامب بصدد منع سياحة الحوامل
    ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك