تركيا تنقل جرحى صوماليين إلى مستشفياتها بطائرة عسكرية

نقلت طائرة عسكرية تركية، اليوم الثلاثاء، 9 من مصابي التفجير الإرهابي من مطار مقديشو الدولي إلى مستشفيات تركية.

وقال السفير التركي لدى الصومال محمد يلماز، للصحفيين، إن "الطائرة تقل 9 من جرحى التفجير، بينهم 3 مواطنيين أتراك، حيث سيتلقون العلاج اللازم في مستشفيات تركيا"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأشار يلماز: "نحن قلقون من هذه الأحداث المؤلمة، إلا أن المحاولات الإرهابية لن تثنينا عن دعمنا للشعب الصومالي"، مشددا على أن تركيا "ستمضي في مسارها للوقوف إلى جانب الصوماليين في أشد ظروفهم".

في هذا الصدد، قال وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالي حمزة سعيد حمزة: "نشكر تركيا حكومة وشعبا، على دعمها الدؤوب للشعب الصومالي في أمس حاجاته، وأضاف قائلا: "التفجير الانتحاري، السبت الماضي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 18 آخرين، بينهم 6 مواطنيين أتراك، كانوا يعملوا لدى شركة أينيز للبناء".

يذكر أن هجوما انتحاريا وقع السبت الماضي في مدينة افجوي، التي تضم نقطة تفتيش أمنية حكومية وموقعا مؤقتا لشركة "اينيز" التركية العاملة في مشروع رصف شارع حيوي يربط العاصمة مقديشو بإقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وتبنت حركة "الشباب" الإرهابية التفجير، وتعد مبادرة نقل المصابيين الصومالي إلى تركيا للعلاج الثانية من نوعها خلال 3 أسابيع.