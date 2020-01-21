تسجيل
14:25 21 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    طائرات بوينغ 737 ماكس

    "أسرار مدفونة منذ 11 عاما" تنذر بكوارث طيران جديدة

    © REUTERS / LINDSEY WASSON
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103994/52/1039945245.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001211044129474-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-11-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    كشفت تقارير صحفية أمريكية أن "أسرار" مدفونة منذ 11 عاما، يمكن أن تنذر بكوارث طيران جديدة.

    ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا مطولا، حول إخفاء شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في تصنيع الطائرات تقارير فنية منذ 11 عاما، والتي يمكن أن تكون سببا في حوادث طائرات جديدة.

    ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر داخل الشركة الأمريكية قولهم إن إدارة بوينغ أوصت بدفن وإخفاء أدلة حول وجود عيوب فنية في طائراتها، في تقرير تم إعداده منذ عام 2009، وترفض أن يخرج للرأي العام، أو يتم إرساله إلى أي من الدول التي تملك تلك الطائرات.

    طائرات بوينغ 737 ماكس
    © REUTERS / LINDSEY WASSON
    مشكلة جديدة في طائرة "بوينغ 737" تعرقل جهود الشركة
    وأوضحت المصادر أن "بوينغ" سعت لإخفاء تلك التقارير، حتى لا تلتصق التهمة بطائراتها، والتي كان أبرزها حادثين مؤسفين في إثيوبيا وإندونيسيا العام الماضي أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

    وأشار المصادر، إلى أن بوينغ، ضغطت على محققين أمريكيين للتلاعب على نطاق واسع في التقرير النهائي لمجلس السلامة الهولندي، بشأن حادثة تحطم طائرة الخطوط التركية خارج مطار سخيبول في العاصمة أمستردام يوم 25 فبراير/شباط 2009.

    وأودى الحادث المذكور بحياة 9 أشخاص من أصل 128 شخصا كانوا على متن الطائرة.

    وسعت "بوينغ" إلى تبييض سمعتها، وعدم إظهار أي عيب بالطائرة، وإلصاق التهمة حول الطيار وأخطائه.

    وأفاد التقرير الأمريكي، أن تحقيقا مستقلا أجراه خبير السلامة الأسترالي، سيدني ديكر، أكد أن أجهزة الاستشعار الخاطئة، وأنظمة البرمجة الخاصة بالطائرة، ساهمت في تحطمها.

    ولكن التقرير الخاص بديكر، لم يتم نشره، ودفن في أروقة بوينغ، بضغط من مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي وممثلي بوينغ.

    وأكد ديكر عبر حسابه على موقع "تويتر" صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

    ​وقالت الصحيفة الأمريكية إنها اطلعت على تقرير "ديكر" المدفون، والذي أظهر أن تسلسل الأحداث والعيوب الفنية، التي وجدها الخبير الأسترالي في طائرة بوينغ، هي نفسها التي شوهدت في حادثتي تحطم "بوينغ 737 ماكس" في عامي 2018 و2019.

    وكانت طائرة "بوينغ 737" التي وقعت لها حادثة 2009، هي نموذج يسبق "بوينغ 737 ماكس"، ولكنها كانت تpتوي على أجهزة استشار وبرمجيات شبيهة بتلك الطائرة، بحيث توجه الطائرة أثناء الإقلاع أو الهبوط.

    طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة الطيران ساوث ويست (Southwest Airlines) في مطار فيكتورفيل، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 مارس/ آذار 2019
    © AFP 2019 / Getty Images/ Mario Tama
    اتهام خطير لشركة "بوينغ" بشأن سلامة الطائرات
    أما بالنسبة للتقارير المرتبطة بتحطم الطائرة الإندونيسية عام 2018 وحادث تحطم الطائرة الإثيوبية عام 2019، فعمدت بوينغ إلى تضليل التقارير الصادرة، بحيث تظهر أن خبرة الطيارين في تشخيص البيانات الخاطئة على أجهزة الاستشعار هي التي كانت السبب وراء تلك الحوادث.

    وكشفت التقارير أن الطيارين في تلك الطائرات، لم يتم تدريبهم في تلك الأنواع على اتخاذ قرارات منفصلة بشأن سلوكيات غير مألوفة لتلك الطائرات، متغاضية عن المشاكل الفنية الموجودة في الطائرات.

    وقالت "نيويورك تايمز" إن بوينغ استخدمت تلك التقارير من أجل إلقاء اللوم على الطيارين وتسببهم في تلك الحوادث، من دون الإشارة إلى "التقرير السري" الخاص بعام 2009.

    وتوقفت كل طائرات "737 ماكس" عن التحليق، في مارس/آذار، بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

    وقبل ذلك بخمسة أشهر، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة "ليون إير" من نفس الطراز قبالة السواحل الإندونيسية.

    كما أعلنت شركة "بوينغ" في بيان نشرته العام الماضي، أنها ستعلق اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2020، إنتاج طائرات "737 ماكس" بسبب إرجاء منح شهادة المطابقة للطائرة إلى عام 2020.

    انظر أيضا:

    كندا: الدول المتضررة تعول على تعاون طهران في التحقيق بأسباب كارثة "بوينغ 737"
    مشكلة جديدة في طائرة "بوينغ 737" تعرقل جهود الشركة
    كندا: كبير المحققين الإيرانيين بتحطم طائرة بوينغ قد يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل
    بوينغ تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار أو أكثر وسط أزمة 737 ماكس
    الكلمات الدلالية:
    تحطم طائرة, طائرة, حادثة طيران, بوينغ 737 ماكس, بوينغ 737, بوينغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان حماية الأطفال للمصور دينيس بودكوف، الفائز في ترشيح الأمهات والأطفال
    أفضل صور الحياة البرية في روسيا وفق "ناشونال جيوغرافيك"
    ترامب بصدد منع سياحة الحوامل
    ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك