فيروس "كورونا" الغامض... مخاوف دولية وخسائر اقتصادية... فيديو وصور

أعلن عمدة مدينة ووهان الصينية، تشو شياو وانغ، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغ 6 أشخاص، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 227 يتلقون العلاج، فيما لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعته.

وقال شياو وانغ، في مقابلة مع التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء، "أخر حصيلة للمصابين في 20 كانون الثاني/يناير بفيروس كورونا الجديد، بلغ 258، منهم 25 شخصًا غادروا المستشفى، وتوفي 6 أشخاص".

مخاوف دولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ يوم الأربعاء المقبل بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وجاء في البيان "سوف تجتمع اللجنة، يوم الأربعاء القادم في جنيف، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق دولي".

وأكدت كوريا الجنوبية، أمس الإثنين، رصد أول حالة لديها وهو صيني جاء من ووهان لتصبح رابع إصابة خارج حدود الصين بعد ظهور حالتين الأسبوع الماضي في تايلاند وحالة في اليابان. واختلط الثلاثة بأفراد من ووهان أو زاروها مؤخرا.

Video of an alleged #WuhanPneumonia patient was transported to a hospital in Huizhou, Guangdong province, #China



Huizhou is ~800km away from Wuhan, with a whole Jiangxi / Hunan province between these two locations.#WuhanSARS #coronaviruspic.twitter.com/p7xkDfZMJc https://t.co/nKYaAG6A9T — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 21, 2020

فيما أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور"، اليوم الثلاثاء، أن خبراء الهيئة طوروا نظام اختبارات تشخيصية للكشف عن الفيروس التاجي المنتشر في الصين.

وجاء في بيان للهيئة: "من المستحيل الاستبعاد التام لوصول فيروس كورونا الجديد إلى روسيا، مثل أي فيروس آخر. في كل عام، يأتي أكثر من مليون ونصف مليون مواطن من جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا الاتحادية، وهو نفس عدد مواطنينا الذين يزورون الصين".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمارات تأكدت من استعداد مطاراتها وموانيها للتعامل مع أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

مدينة صينية تمنع مغادرة السائحين في ظل تفشي فيروس #كورونا الجديدhttps://t.co/mV27sLXke2 pic.twitter.com/9R6lEOEvJz — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) January 21, 2020

وأضافت "تطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية ومنافذ الدولة جميع أفراد المجتمع أنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس كورونا الجديد في الصين مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس وأن الوضع لا يشكل خطرا على الصحة العامة في الوقت الحالي".

وقالت أستراليا، اليوم الثلاثاء، إنها ستفحص الركاب القادمين في رحلات جوية من ووهان وسط مخاوف متزايدة من انتشار الفيروس على مستوى العالم مع سفر الصينيين إلى الخارج لقضاء عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ هذا الأسبوع.

خسائر اقتصادية

ارتفعت، اليوم الثلاثاء، تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر، مما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو. وفقا لـ "رويترز".

وهوى اليوان الصيني اليوم الثلاثاء، مبتعدا عن ذروة ستة أشهر مقابل الدولار، في حين صعد الين الياباني حيث أوقد انتشار فيروس شبيه لفيروس الالتهاب الرئوي في الصين شرارة نوبة مفاجئة من تحاشي المخاطرة وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

BREAKING NEWS: This is not a scene from some apocalyptic horror movie, this is a #coronavirus outbreak in China. The SARS like virus has already spread to four countries and infected more than 1700 people. US airports are monitored. Be on alert, stay safe! pic.twitter.com/PIc7NYvsGO — Max Howroute▫️ (@howroute) January 20, 2020

وفي أسواق العملات، تحمل اليوان معظم عبء المخاوف، إذ هوى نحو 0.7 في المئة في التداولات الخارجية إلى 6.9126 للدولار، لينزل عن ذروة ستة أشهر التي سجلها أمس الاثنين. وفي السوق المحلية، سجل اليوان أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 6.9094.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي المخاطرة وعمليات البيع في الأسهم الآسيوية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس جديد مصدره الصين مما أوقد شرارة طلب على أصول الأسهم المالية الآمنة.

وذكرت وكالة "رويترز" عن تراجع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية حيث شملت الخسائر مختلف قطاعات الأسواق الأوروبية.

#BreakingNews UPDATE: New video from the inside of isolation ward at the hospital in Wuhan, China. The number of confirmed #coronavirus cases in the city is on the rise, the pathogen is now spreading to bigger cities in China. (Video by RFA News) pic.twitter.com/rkT7tesHrm — Max Howroute▫️ (@howroute) January 20, 2020

وكانت أسهم مصنعي المنتجات المختلفة التي تتخذ من الصين مركزا للإنتاج الصناعي من أكبر الخاسرين وذلك بعد تفشي الفيروس الجديد في البلاد.

كما لامس خطر الفيروس مؤشر المصادر حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك حوالي واحد في المئة مع خفض أكبر بنوك سويسرا، أهدافه الربحية.

تاريخ الفيروس

في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، وحتى 20 كانون الثاني/يناير 2020، تم اكتشاف 218 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة، بينها 198 في مدينة ووهان، و خمسة في بيكين، وحالة واحدة في شنغهاي، و 14 حالة في مقاطعة قوانغدونغ.

وفى الوقت الحالي يتلقى 169 شخصاً العلاج، تسعة منهم في حالة حرجة و35 في حالة خطيرة.

عاد فيروس #كورونا للظهور من جديد في ديسمبر الماضي بمدينة #ووهان الصينية لينتقل بعد ذلك إلى ثلاث بلاد أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية

https://t.co/KNt93RQvKc — Moments MENA (@momentsmena) January 21, 2020

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما يمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.