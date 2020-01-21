ترامب يصف محاكمته بـ"المشينة والخدعة"

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاكمته وإجراءات عزله بأنها "خدعة"، وذلك أثناء حضوره منتدى دافوس السويسري، اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من بدء أعضاء مجلس الشيوخ مناقشة مساع لإقالته من منصبه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس قوله، ردا على سؤال من الصحفيين عن سبب وجوده في دافوس وليس في واشنطن، "نحن نلتقي مع قادة العالم، وأهم الناس في العالم، ونحن نستعيد أعمالنا الهائلة".

وتابع "الآخر مجرد خدعة. إنها مطاردة الساحرات التي تحدث منذ سنوات وبصراحة أنها مخزية".

ورفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما، إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.

وتستمر فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020" حتى الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور عشرات من زعماء الدول، إلى جانب مئات الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الشركات.