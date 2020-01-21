الديمقراطيون يأملون الانتهاء منها قبل 4 فبراير... خطوات محاكمة ترامب

تبدأ، اليوم الثلاثاء، إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، من خلال مذكرة محاكمة مؤلفة من 116 صفحة.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وقد دعا الرئيس ترامب المجلس إلى تبرئته على الفور.

إجراءات محاكمة ترامب:

-يمنح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس فرصة لمستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب لتقديم مرافعات افتتاحية وذلك لمدة 24 ساعة.

-يلي المرافعات 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة.

-جلسة نقاش لمدة 4 ساعات، ثم يتم التصويت على ما إذا كان الاستماع إلى الشهود ضروريا.

-تستمر المحاكمة لمدة 6 أيام باستثناء يوم الأحد.

-هناك توقعات بأن يحاول الديمقراطيون تعديل قواعد اقترحها ماكونيل حول الشهود والاستماع إليهم.

-إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الاستعانة بشهادة الشهود التى يسعى إليها الديمقراطيون، قد يتم التصويت لتقديم المرافعات النهائية.

-يأمل الديمقراطيون في الانتهاء من المحاكمة قبل إلقاء ترامب لخطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل.

ورفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما، إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.