"منتدى فوليرتون" يشهد مباحثات روسية بريطانية حول التعاون العسكري

بحث النائب الأول لمدير الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية اللواء يفغيني إيلين، على هامش "منتدى فوليرتون" في سنغافورة مع نظيريه من بريطانيا وكوريا الجنوبية قضايا التعاون العسكري والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان:

"عقد على هامش "منتدى فوليرتون" الدولي في سنغافورة خلال الفترة من 19 إلى 21 كانون الثاني/يناير الحالي، اجتماعين ثنائيين مع رئيسي الوفدين العسكريين البريطاني والكوري الجنوبي، حيث تم خلالهما مناقشة قضايا التعاون العسكري الثنائي بالإضافة إلى الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويعتبر مؤتمر "منتدى فوليرتون" الدولي ساحة للحوار الدولي الذي ينظمه معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة لمناقشة قضايا الأمن في آسيا. حضر المنتدى ممثلو وزارات الدفاع وكبار الخبراء من بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، فضلاً عن عدد من الدول الأوروبية.

ويعقد هذا المؤتمر سنويًا منذ عام 2013، كونه المرحلة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى "حوار شنغريلا".