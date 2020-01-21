متحدث: بريطانيا تريد علاقات ودية مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل

قال المتحدث باسم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تقوم علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي على التعاون الودي.

جاء ذلك في معرض الرد على سؤال عن تقرير أشار إلى أن من الممكن فرض غرامة على بريطانيا إذا خالفت بنود اتفاق تجاري في المستقبل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن خططا قدمتها المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أشارت إلى أن بريطانيا يمكن أن تقع عليها غرامة أو تخسر الدخول التفضيلي إلى السوق الأوروبية إذا انتهكت بنود اتفاق حول علاقات الطرفين في المستقبل.

وقال المتحدث أيضا إن الحكومة ستسعى إلى رفض أي تعديلات يمكن أن يدخلها مجلس اللوردات على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قال، أمس الاثنين، إن من المتوقع أن تعلن بريطانيا في مطلع فبراير/ شباط عن أهدافها لشراكتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث ردا على اسئلة حول محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر بريطانيا التكتل، في 31 يناير/ كانون الثاني: "سنحدد علانية ما نريد تحقيقه".

وقال المتحدث إن بريطانيا ستسعى في نهاية المطاف إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة بين الاتحاد وكندا.