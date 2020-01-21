رئيس المكسيك: العمليات على الحدود الجنوبية تهدف إلى حماية المهاجرين

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إن العمليات الرامية إلى السيطرة على تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للبلاد تهدف إلى حمايتهم.

أطلقت قوات الأمن المكسيكية الغاز المسيل للدموع على مهاجرين من أمريكا الوسطى، كانوا يعبرون نهرا إلى المكسيك، أمس الاثنين.

#Mexico #Guatemala

Hundreds of Central Americans from a new migrant caravan tried to enter Mexico by force Monday by crossing the river that divides the country from Guatemala, prompting the National Guard to fire tear gas. @AFPphoto by @johanordonez and Isaac Guzman pic.twitter.com/zpzEJoiEd0 — AFP Photo (@AFPphoto) January 20, 2020

​وكانت قافلة لاجئين تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من هندوراس قد حاولوا عبور نهر سوشياتي للوصول إلى جنوب المكسيك بطريقة غير شرعية.

وعززت قوات الأمن المكسيكية إجراءاتها الأمنية بنشرها المئات من قوات الحرس الوطني على ضفاف نهر سوشياتي الذي يفصل البلاد عن غواتيمالا.