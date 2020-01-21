رئيس المكسيك: العمليات على الحدود الجنوبية تهدف إلى حماية المهاجرين

أطلقت قوات الأمن المكسيكية الغاز المسيل للدموع على مهاجرين من أمريكا الوسطى، كانوا يعبرون نهرا إلى المكسيك، أمس الاثنين.
#Mexico #Guatemala— AFP Photo (@AFPphoto) January 20, 2020
Hundreds of Central Americans from a new migrant caravan tried to enter Mexico by force Monday by crossing the river that divides the country from Guatemala, prompting the National Guard to fire tear gas. @AFPphoto by @johanordonez and Isaac Guzman pic.twitter.com/zpzEJoiEd0
وكانت قافلة لاجئين تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من هندوراس قد حاولوا عبور نهر سوشياتي للوصول إلى جنوب المكسيك بطريقة غير شرعية.
وعززت قوات الأمن المكسيكية إجراءاتها الأمنية بنشرها المئات من قوات الحرس الوطني على ضفاف نهر سوشياتي الذي يفصل البلاد عن غواتيمالا.
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