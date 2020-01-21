في سادس محطة بعد القاهرة والدوحة وعواصم أخرى... رئيس حماس في كوالالمبور

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور على رأس وفد من قيادة الحركة في زيارة للقاء القادة والمسؤولين الماليزيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الماليزي، في سادس محطة من جولة خارجية بدأها قبل نحو شهر ونصف.

رام الله - سبوتنيك . وصرحت "حماس"، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "تأتي الزيارة في إطار الجهود السياسية التي تقوم بها قيادة الحركة لتحشيد كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، ولمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية حيث رئيس الحركة خلال الآونة الأخيرة العديد من اللقاءات مع قادة المنطقة ابتدأت مع القيادة المصرية، حيث التقى في القاهرة مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية على رأسهم الوزير عباس كامل وتركز النقاش حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إذ تم استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وسبل تطوير العلاقة في شتى المجالات".

وبحسب البيان أكدت قيادة حماس على مركزية الدور المصري في القضية الفلسطينية، ومحوريته في الملفات كافة ذات الصلة.

وأضاف البيان: "بحث الجانبان التطورات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل القرارات المتسارعة التي تمس ثوابت شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، خاصة ما يتعلق بالقدس واللاجئين والاستيطان وضم الأراضي وقضية الأسرى".

وأوضح البيان: "خلال زيارته إلى إسطنبول التقى هنية ووفد من المكتب السياسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودار خلال اللقاء نقاش معمق حول العديد من القضايا المهمة، وخاصة قضية القدس، والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية، ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج في وقت بحثا فيه خلال اللقاء التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها، وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل، والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار".

📽 شاهد

وفد حماس في #ماليزيا يناقش مع المسؤولين تطورات القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/FBzF0HTu2H — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) December 22, 2019

وفي الأسبوع ذاته وبعد يومين فقط زار هنية الدوحة والتقى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر وناقش معه آخر التطورات السياسية، وخاصة المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية وعلى رأسها قضية القدس، والاستيطان، واللاجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها سياسيًا، والدور الذي تقوم به القيادة القطرية في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية دعمًا لفلسطين، إلى جانب ما تقدمه القيادة القطرية للشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وإنسانية تساهم في تخفيف معاناته.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، وما قدمته الحركة لتذليل العقبات أمام عقدها، ومتطلبات نجاحها، وخاصة توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة في الضفة والقطاع، وصولًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية.

أمير #قطر يؤكد خلال استقباله وفد #حماس على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة pic.twitter.com/hgEOdSwbsi — الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) December 16, 2019

وعرج البيان إلى زيارة وفد حماس إلى طهران لتقديم واجب العزاء بعد اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني حيث التقى هنية القيادة الإيرانية، وأكد على الدور المحوري للمقاومة في إجهاض المخططات الإسرائيلية، والوقوف سدًا منيعًا أمام صفقة القرن.

#قمة_الضرار

وفد حركة #حمـاس_الارهابية🏴‍☠🇵🇸 يلتقي مع الرئيس الإيراني 🇮🇷 حسن روحاني وأمير قطر🇶🇦 تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء ماليزيا 🇲🇾مهاتير محمد ومسؤولين وشخصيات مختلفة على هامش قمة الضرار والدمار في #كوالالمبور. pic.twitter.com/eX8u515ljO — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) December 19, 2019

وانتقل هنية من طهران إلى مسقط حيث التقى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وقدم له التعازي برحيل سابقه السلطان قابوس بن سعيد، وبحث على هامش اللقاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ودور السلطنة في دعم صمود الشعب الفلسطيني.