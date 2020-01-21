روسيا تعزز إجراءاتها على الحدود مع الصين بسبب فيروس كورونا

أفادت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي المكلف بتسيير الأعمال، بأن السلطات الروسية عززت مراقبة الحجر الصحي في المعابر الحدودية مع الصين بسبب فيروس كورونا الجديد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت غوليكوفا: "نظمت الحكومة جميع الفعاليات الضرورية الهادفة لخفض المخاطر على صحة مواطنينا، المتعلقة بإمكانية دخول العامل المسبب لهذا المرض إلى البلد، وذلك بصدد الوضع الوبائي الصعب الناتج عن انتشار مرض فيروس تاجي جديد".

وأضافت أنه "تم اتخاذ تدابير لتدريب الكادر الطبي. وتم إقامة تعاون مع السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية".

ويشار إلى أن تدابير إجراءات مكافحة الأوبئة ستعدل مع مراعاة المعلومات الواردة من الصين ومنظمة الصحة العالمية.

يثير انتشار فيروس جديد من سلالة كورونا ذعرا صحيا عالميا، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي.

وتعد الصين هي منشأ الفيروس الجديد وحتى 20 كانون الثاني/يناير، تم اكتشاف 218 حالة بينها 198 في مدينة ووهان، وخمسة في بكين، وحالة واحدة في شنغهاي، و 14 حالة في مقاطعة غوانغدونغ.

وفى الوقت الحالي يتلقى 169 شخصاً العلاج، تسعة منهم في حالة حرجة و35 في حالة خطيرة.

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.