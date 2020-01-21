اللقاء استمر لساعة واحدة... لقاء نائب الرئيس التركي بنظيره الإيراني

التقى فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، في أنقرة نائب الرئيس الإيراني لشؤون التكنولوجيا والعلوم سورنا ستاري.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، استمر اللقاء لمدة ساعة بحث خلالها الجانبان الشؤون الثنائية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقدمها.

وشارك في اللقاء نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي حسن بيوك دادا، ورئيس مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" البروفسور حسن ماندال وسفير طهران في أنقرة محمد فارازماند.

وتظهر البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية أن تركيا كانت الشريك التجاري العاشر لإيران في العالم خلال عام 2018.

ووصل حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران إلى 21 مليار دولار، وبينهما تفاهمات واتفاقات مشتركة في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وكذلك الاتفاق على تزويد إيران لتركيا بالبترول مقابل أن تقوم تركيا بإعادة تأهيل سكة حديد خط إرماق – كرابوك؛ والذي تقدر تكلفته بثمانين مليون يورو وتأسيس أكثر من 100 شركة تركية في إيران إضافة إلى تبادل اليورانيوم واستيراد تركيا للنفط والغاز الإيراني مقابل إنجاز مشروع نقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى أوروبا من خلال مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول بقدرة سنوية أولية تصل نحو 16 مليار متر مكعب.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تستمر أنقرة في شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأمريكية على طهران.

ومطلع هذا الشهر، أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني اغتيال قاسم سليماني.

وبحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، التطورات الإقليمية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن "أردوغان بحث هاتفيا مع روحاني تطورات الوضع في المنطقة".