محاكمة ترامب تنطلق رسميا في مجلس الشيوخ

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) اقترح الجمهوري ماكونيل مجموعة من القواعد الأساسية التي تضع قيودًا صارمة على الشهود والأدلة للمرحلة الأولى والمضي قدمًا في المحاكمة سريعًا ، قائلًا إنه سيمنع أي محاولات ديمقراطية لتغيير قواعده.

وقال ماكونيل: "الهيكل الأساسي الذي نقترحه عادل ونزيه للغاية". وأضاف "لا يوجد سبب يجعل التصويت على هذا القرار منحاز".

وبدأ اليوم الأول من محاكمة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ، وهي المرة الثالثة فقط التي يواجه فيها الرئيس إمكانية إقالته من منصبه في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب "سي بي سي نيوز" بدأت الإجراءات بالنقاش حول قواعد المحاكمة. كشف زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، وهو جمهوري وحليف للرئيس، عن قرار يحدد الإجراءات.

Schiff: "If a president can obstruct his own investigation...then the president places himself beyond accountability, above the law. Cannot be indicted, cannot be impeached. It makes him a monarch." https://t.co/aQRBEKBWY5 pic.twitter.com/h7zBu4ucXU — CBS News (@CBSNews) January 21, 2020

ويؤخر القرار التصويت على ما إذا كان يجب استدعاء الشهود أو قبول أدلة جديدة إلى ما بعد تقديم الحجج من قبل مدراء مجلس النواب الذين يتصرفون كمدعين عامين في القضية، وفريق دفاع الرئيس.

وانتقد زعيم الأقلية تشاك شومر، وهو ديمقراطي، ماكونيل، لتأخيره التصويت على مسألة الشهود، وقال إنه يعتزم تقديم عدة تعديلات على استدعاء الشهود وطلب الوثائق.

وهناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس الشيوخ - 51 صوتًا - للموافقة على القرار والاقتراحات الأخرى.

Republican Senators will face a choice about getting the facts, or joining Senator McConnell and President Trump in trying to cover them up. This is a historic moment. The eyes of America are watching. pic.twitter.com/Jie7RfpXY9 — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 21, 2020

وهناك 53 جمهوريا في مجلس الشيوخ، و 47 ديمقراطيا، من بينهم اثنان من المستقلين.

ورفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما، إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الاستعانة بشهادة الشهود التى يسعى إليها الديمقراطيون، قد يتم التصويت لتقديم المرافعات النهائية.

The Supreme Court just announced that it would delay ruling on the Administration’s lawsuit against our healthcare law.



It’s a sharp reminder to the American people that President Trump and Republicans are trying to take away Americans’ health care. pic.twitter.com/pKng4RPoSC — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 21, 2020

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ".

وشددت بيلوسي على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

Quick update on Trump’s impeachment trial: I will vote against any resolution that circumvents a fair trial and does not pursue justice. pic.twitter.com/HvYier9FVk — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) January 21, 2020

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.