إعلام أمريكي: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة

من المتوقع إعلان مؤسسة "مراكز مكافحة الأمراض واتقائها" التابعة للحكومة الأمريكية، تسجيل الولايات المتحدة أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "ووهان"، في وقت لاحق من اليوم، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع.

وقالت الشبكة إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا الشخص قد سافر مؤخرًا إلى الصين، أو أين وكيف تمت إصابته، وما إذا كان من المحتمل أنه نقل الفيروس إلى شخص آخر في الولايات المتحدة.

وتم رصد الفيروس الجديد، لأول المرة، خلال الشهر الماضي، في مدينة ووهان الصينية، حيث أصاب أكثر من 300 شخص وقتل 6 على الأقل في آسيا، ولاحقًا ظهرت حالات مصابة به في خمس دول أخرى، والتي باتت تشمل الآن الولايات المتحدة بعد هذه الحالة.

فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين، واكتشفت لأول مرة عام 1965، وتؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، ويمكن أن تحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، أنه تم فرض حجر على رجل في منزله بعدما ظهرت عليه عوارض وباء جديد يشبه المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) عقب زيارة للصين، في أول إصابة مشتبهة بالفيروس في البلاد.

من جانبه قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين، إن بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، ونقل التلفزيون الرسمي الصيني، عن بينغ قوله: "يجب إعطاء حياة وصحة الناس أولوية قصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم".