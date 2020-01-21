بينها بلد عربي... ترامب يخطط لحظر دخول مواطني 7 دول إلى أمريكا

تخطط إدارة، دونالد ترامب، لمضاعفة عدد الدول التي تشملها قائمة حظر السفر، لتشمل نيجيريا، بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

وقالت الصحيفة، إن الإدارة تخطط لفرض قيود على تأشيرات سبع دول جديدة، هي، بيلاروسيا وإريتريا وقيرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

ونقلت عن مسؤولين في الإدارة قولهم، إن الدول لن تواجه جميعها حظرًا شاملًا للسفر إلى الولايات المتحدة، لكن ستُفرض قيودًا على أنواع معينة من التأشيرات، مثل تأشيرات العمل والزيارات.

وكشف موقع "بولوتيكو" عن احتمال إعلان الرئيس، ترامب، القرار الجديد صباح يوم الإثنين المقبل، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لقراره الأول الذي استهدف حظر دخول مواطني بضعة دول ذات أغلبية مسلمة.

وأوضح الموقع أن القائمة التي اطلعت عليها المصادر، ليست نهائية بعد، ويمكن تغييرها، موضحًا أنها ستمنع هجرة مواطني الدول السبعة الإضافية إلى الولايات المتحدة.

ووقع ترامب قرار حظر السفر الأول، في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2017، بعد أسبوعين من ولايته، ولاقى القرار الذي أوقف منح التأشيرات لمواطني سبعة دول، انتقادات واسعة، وتم تعديله بعد طعون قضائية.

في النهاية أصبح القرار ساري المفعول، ويقيد دخول بعض مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إلى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية، فيما تمت إزالة تشاد من القائمة الأصلية.