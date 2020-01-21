مقتل 36 مدنيا في "هجوم إرهابي" على سوق في شمال بوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 36 مدنيا مصرعه في بوركينا فاسو أمس الاثنين فيما وصفته الحكومة اليوم الثلاثاء بأنه "هجوم إرهابي" على سوق في مقاطعة سانماتينجا شمال البلاد.

وبحسب وكالة رويترز، أضافت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء أن جماعات مسلحة هاجمت الناس في سوق قرية ألامو قبل إحراقه بالكامل.

قال وزير الاتصالات ريمي فولجانس دندجينو "لقد تبلغت حكومة بوركينا فاسو باستياء بمقتل 36 مدنيا في مقاطعة سانماتنجا في أعقاب هجوم إرهابي".

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري لقي 14 مدنيا على الأقل معظمهم أطفال مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل عام في محافظة سورو شمال غرب بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن "الضحايا هم خصوصا تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم".

وتتعرض بوركينا فاسو لهجمات إرهابية أسفرت منذ 2015 عن نحو 750 قتيلا وتسببت بتشريد 560 ألف شخص.