غوتيريش يأمل في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا "5 + 5" يوم 28 يناير

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن أمله باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا "5 + 5" في 28 يناير/ كانون الثاني.

وقال غوتيريش: "هذا العمل سيستمر بصيغة لجنة عسكرية مشتركة تضم خمسة ممثلين من كل جانب. ونأمل أن تتمكن (اللجنة) من عقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء المقبل".

يتبع...