كوريا الجنوبية وأمريكا تقلصان مستوى المناورات لتسهيل الحوار مع بيونغ يانغ

أعلنت كوريا الجنوبية، أن واشنطن وسيئول تعتزمان تقليص نطاق المناورات العسكرية المشتركة هذا العام، بهدف تسهيل الحوار مع بيونغ يانغ.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في حديث لوكالة "يونهاب": "لن نجري تدريبات ومناورات على مستوى الأفواج، ونخطط فقط لتدريبات على مستوى الكتائب والسرايا. وسيجري تنفيذ التدريبات، وفقا للجدول المعتمد بين الجانبيين".

وبحسب الناطق تخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، لتحديد حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، المقررة في الفترة بين مارس/وأبريل من هذا العام.

ومع ذلك، من المعروف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدركان إمكانية تطبيق تغيرات في التدريبات المشتركة من خلال المشاورات الثنائية إذا أثارت كوريا الشمالية توترات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية، بما يشمل اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، وفقا ليونهاب.

وفيما يتعلق بنقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيئول، تخطط الوزارة لإرساء أساس متين لنقل حق قيادة العمليات عبر تقييم قدرات القوات الكورية الجنوبية على الرد على صواريخ كوريا الشمالية وقدراتها النووية.