مقاتلات "سوخوي" مع صواريخ "براموس" تفرض نفوذها في المحيط الهندي

أصبح بإمكان القوات المسلحة الهندية أن تسيطر على منطقة استراتيجية هامة في المحيط الهندي، ولا سيما خليج بنغال.

وستضع الهند هذه المنطقة تحت مراقبتها بفضل مقاتلاتها "سو-30إم كا إي" المزودة بصواريخ "براموس".

وقالت صحيفة "ذي تايمز اوف إينديا" إن مقاتلات "سو-30إم كا إي" المزودة بصواريخ "براموس" ستزيد إمكانيات القوات الجوية الهندية إلى حد كبير.

ويبلغ مدى صاروخ "براموس" وهو من صنع روسي هندي مشترك، 290 كيلومترا، ويستطيع أن يطير بسرعة 2.8 ماخ (حوالي 3 أمثال سرعة الصوت). وتستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إي" المزودة بصاروخ "سو-30إم كا إي" إغراق أي سفينة حربية كبيرة. ويبلغ مدى هذه المقاتلة نحو 1.5 ألف كيلومتر.

وقد بدئ بتسليم مقاتلات "سو-30إم كا إي" المهيأة لاستخدام صواريخ "براموس" إلى القوات الجوية الهندية.

وذكرت الصحيفة أن القوات الجوية الهندية تعاقدت على شراء 260 إلى 272 طائرة "سو-30" من روسيا. وسيتم تجهيز 42 منها بصواريخ "براموس".