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    8 آلاف وجبة ليس ضمنها الكافيار... تعرف على ما يتناوله المشاركون في منتدى "دافوس"

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    منتدى "دافوس 2020" (12)
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    يعتبر منتدى "دافوس الإقتصادي" أحد أهم المنتديات الإقتصادية العالمية، نظرا للحضور الكبير من الشخصيات المهمة، إلى جانب الملفات التي يتم البحث فيها والعمل عليها.

    يعد منتدى "دافوس الإقتصادي" الذي يعقد في يناير/كانون الثاني من كل عام في مدينة دافوس السويسرية، الملتقى الإبداعي الأكثر أهمية، حيث ينخرط كبار قادة العالم في أنشطة تعاونية بهدف تشكيل جداول أعمال عالمية وإقليمية وصناعية، تعمل على تحقيق الأفضل للبشرية.

    المنتدى يشهد حضورا كبيرا من قبل رؤساء عدد من الدول والوزراء الى جانب مديري كبرى الشركات العالمية لبحث المواضيع الإقتصادية التي تهم العالم.

    تقوم ورشة عمل متكاملة على الإعداد لهذا المنتدى، تبدأ من مراسم الإستقبال الى توديع المشاركين، وتعتبر الوجبات الغذائية التي تقدم على مدار أيام انعقاد المنتدى أحد هذه الإجراءات.

    هذا ويقدم مطبخ "دافوس" حوالي 8 آلاف وجبة غذائية للحضور، الذين يتنوعون مابين قادة للعالم ووفود مصاحبة الى إعلاميين وحراس شخصيين.

    لا كافيار ولا كبد الإوز... أطعمة بسيطة

    "يعتقد الكثيرون بأنه يتم تقديم الكافيار وعدد من الوجبات باهظة الثمن، الى انه لايتم تقديم حتى غرام واحد من الكافيار"، بهذه العبارة وصف كريستوف غيراود، مدير الأغذية والمشروبات في المنتدى السنوي، نوعية الوجبات التي يتم تقديمها خلال فترة المنتدى.

    غيراود الذي يعمل في هذا المنتدى منذ 12 عاما تحدث عن نوعية الأطعمة التي يتم تقديمها قائلا "نقدم أطعمة بسيطة جدا، الأشخاص الحاضرون هنا قدموا لمشاركة الأفكار والاجتماع، وليسوا هنا لتناول طعام راق على طريقة المطاعم الفارهة، إنهم هنا للعمل".

    وأضاف "من السهل جدا التعامل مع قادة العالم في دافوس، لأنهم لا يكونوا محاطين بالكثير من الأشخاص الذين يجعلون الأمور دائما صعبة، على سبيل المثال، يمكنك رؤية رئيس دولة يتناول شطائر عادية أو طبق سلطة عادية، هذا ما يحدث في دافوس"، بحسب مانشر موقع cnbc الأمريكي.

    منتجات سويسرية في مطبخ المنتدى

    يشهد مطبخ المنتدى تواجد طعام مقدم من منتجات سويسرية، حيث أن 97 في المئة من الجبن المقدم من مدينة دافوس نفسها.

    كما ويسعى المنتدى الى الحد من إهدار الطعام عن طريق استخدام الذكاء الصناعي.

    ويجري تركيب تقنيات ذكاء صناعي على العديد من سلال القمامة في المبنى الرئيسي لتصوير النفايات ووزن الأطعمة التي يتخلص الناس منها.

    ليقدم النظام تقريرا بالأنواع المختلفة ووزنها وتكلفتها ومصادر تلك الأطعمة.

    الموضوع:
    منتدى "دافوس 2020" (12)

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    الكلمات الدلالية:
    وجبات, شخصيات عالمية, طعام, منتدى دافوس
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