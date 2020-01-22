السفارة البريطانية: بوريس جونسون يتلقى دعوة لحضور الاحتفال بمناسبة يوم النصر في موسكو

صرح ممثل السفارة البريطانية في موسكو بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة للاحتفال بالذكرى ال75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو.

وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "تلقى رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوة لحضور الاحتفال بذكرى ال75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو".

وخلص إلى أنه "في الوقت الحالي، نفكر في الدعوة ومستوى مشاركتنا في هذه الأحداث".

هذا وقد تم دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.