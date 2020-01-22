مكتب الرئيس الإيراني: إرسال فرنسا حاملة طائرات إلى الخليج لن يوفر الأمن والاستقرار

صرح مدير مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن إرسال فرنسا حاملة طائرات لمنطقة الخليج لن يوفر الأمن والاستقرار.

طهران - سبوتنيك. انتقد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، قرار فرنسا إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج، معتبرا أن ذلك لن يعود بالأمن والاستقرار على هذه المنطقة.

جاءت تصريحات واعظي عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، وأشار خلالها إلى أن "حضور الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا في منطقتنا يهدد سلمها واستقرارها".

وأضاف واعظي "على دول المنطقة اتخاذ القرارات الصائبة لحماية المنطقة وضمان أمنها واستقرارها".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس قررت إرسال حاملة طائرات شارل ديغول بدءا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي، في خطاب بمناسبة العام الجديد للجيش الفرنسي: "إن حاملة الطائرات شارل ديغول ستعمل على مساعدة عمليات الشمال في الشرق الأوسط، قبل الانتشار في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

ويأتي انتشار القوات الفرنسية وسط التوترات المتنامية بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف الفرنسية من ظهور مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى السطح مجددا، بسبب تلك الأحداث.