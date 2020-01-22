سفير الهند لـ "سبوتنيك": لا يوجد أي معوقات تؤخر تسليم منظومة "إس 400"

صرح السفير الهندي في موسكو، فينكاتيش فارما، لوكالة "سبوتنيك" بأنه لا توجد مشاكل في تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند.

موسكو - سبوتنيك. قال السفير فينكاتيش فارما: "تم توقيع هذا العقد، في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وهو يسير وفقًا للخطة، لا نرى أي صعوبات في تنفيذه ولا توجد أية مشاكل".

ورفض فارما الإجابة عن سؤال حول العملة التي يتم تسديد العقد بها، قائلاً، إن جميع الشروط موجودة في العقد "لكننا لا نريد الدخول في تفاصيل ما تم القيام به"، مشدداً على عدم وجود أي صعوبات بين روسيا والهند.

ولدى السؤال عما إذا كانت الهند تدرس إمكانية شراء "إس 400" إضافية ، قال فارما "يجب الوفاء بهذا العقد أولاً"، وأضاف "ثم نرى".

وقعت روسيا عقدًا في عام 2018 لتزويد الهند بخمس قطع من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل الهند على أول فوج في سبتمبر/أيلول 2021 ، والخامس في 2025.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية مضادة للطيران ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.