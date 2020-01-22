روسيا تبحث مع الهند بناء محطات طاقة نووية في إفريقيا والشرق الأوسط

أعلن السفير الهندي في موسكو، فينكاتيش فارما، أن روسيا والهند تناقشان بناء محطات طاقة نووية في إفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا والشرق الأوسط، وهذه حقبة جديدة من التعاون في مجال الطاقة النووية.

وأكد السفير الهندي لوكالة "سبوتنيك": هناك أيضا آفاق جيدة للتعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة النووية في بلدان ثالثة، نحن نعمل بالفعل على مثل هذا المخطط في بنغلاديش –محطة "روبور" قيد الإنشاء. والآن تعمل روسيا بنشاط كبير في بناء محطة طاقة نووية في الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا يفتح لدينا طريقة جديدة للتعاون".

ووفقا للسفير فإنه يمكن لروسيا والهند البدء في أفريقيا مشاريع مشابهة لمحطة الطاقة النووية "روبور".

وأضاف السفير "لدى روسيا بالفعل اتفاقات في هذا المجال مع عدد من الدول الإفريقية. إثيوبيا واحدة منها، وهناك العديد من دول الشرق الأوسط. ستكون هذه مشاريع روسية، لكن بمشاركة الهند. المفاوضات جارية في المرحلة الأولية، لكننا نأمل أن يكون هذا جديدا وشدد الدبلوماسي على أنه "من الضروري أن يكون هناك تعاونا بين روسيا والهند في مجال الطاقة النووية. ويرجع ذلك إلى نجاح التعاون الروسي الهندي في بنغلاديش".

وتعد روسيا أحد شركاء الهند الرئيسيين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتتعاون موسكو ونيودلهي في بناء محطة "روبور" للطاقة النووية، التي يتم بناؤها وفقا للمشروع الروسي على بعد 160 كم من عاصمة بنغلاديش، ومن المقرر بدء تشغيل وحدة الطاقة الأولى عام 2023، والثانية في عام 2024.