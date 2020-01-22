ترامب: لدينا خطة لاحتواء فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها خطة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكر ترامب، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، "لدينا خطة ونعتقد أنه سيتم التعامل معها بشكل جيد للغاية. لقد تعاملنا معها بالفعل بشكل جيد للغاية. مركز السيطرة على الأمراض (CDC) رائع. احترافي للغاية".

وكانت الصين قد أعلنت، اليوم، إن عدد الوفيات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه الإنفلونزا في البلاد ارتفع إلى تسعة، كما تأكدت إصابة 440 شخصا بينما كثفت السلطات جهودها للسيطرة على انتشار المرض.

وذكر لي بن، نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية للصحفيين، إنه تم عزل 2197 شخصا آخرين كانوا على اتصال بالمصابين ورفعت السلطات إجراءات الملاحظة عن 765 حتى الآن. وأضاف أن هناك أدلة بالفعل على أن الفيروس ينتقل عبر الجهاز التنفسي.

وقال "في الآونة الأخيرة حدث تغير كبير في عدد الحالات نتيجة تعمق فهمنا للمرض وتحسن وسائل التشخيص".

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الصين بتشديد التدابير في المستشفيات لاحتواء المرض، تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس كورونا الجديد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.