وزير إيراني: الصندوق الأسود سيبقى في البلاد وإذا لم نستطع تحليله سنتخذ إجراءات أخرى

قال وزير إيراني إن بلاده ستقوم بتحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية -التي سقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ- ويجري العمل لإعداد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا الأمر.

طهران - سبوتنيك. وقال وزير الطرق وإعمار المدن بإيران، محمد إسلامي، إن فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ، سيتم داخل إيران.

وقال الوزير، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، الأربعاء، إن "فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة سيجري في إيران"، مؤكدا أن "العمل جار لإعداد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا الأمر".

وتابع، "يجب أن يبقى الصندوق الأسود في إيران، وإذا لم يستطع الخبراء الإيرانيون حل شفرة الصندوق داخل البلاد، سوف نتخذ إجراءات أخرى في ذلك الوقت".

ودعت أوكرانيا إيران مرارا إلى إعادة الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي أمريكية الصنع ومن طراز "بوينغ 737"، والتي قالت طهران إنها أسقطتها بطريق الخطأ في الثامن من يناير/ كانون الثاني.