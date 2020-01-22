نتنياهو يناقش مع ماكرون المصالح المشتركة والقضايا الأمنية والإقليمية

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، جلسة في إطار إفطار عمل مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عشية افتتاح المنتدى العالمي الخامس للمحرقة "الهولوكوست"، المتزامنة مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير الجيش السوفياتي لمعسكر الاعتقال في "أوشفيتز" النازي، حيث نوقشت في الاجتماع المسائل الإقليمية والأمنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنهيت للتو لقاء عمل ممتع وحار ومثمر للغاية مع صديقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. تناول هذا اللقاء مواضيع كثيرة للغاية ومنها إيران والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا ومواضيع أخرى. اتفقنا على إقامة حوار استراتيجي بين إسرائيل وفرنسا من شأنه مواصلة التعاون بيننا حول مصالحنا المشتركة. هذا هو تغيير هام للغاية في السياسة الخارجية الإسرائيلية وبإمكانه مساعدتنا في تحقيق أشياء هامة جدا لأمن الدولة".

وتابع نتنياهو: "أشدت بالرئيس ماكرون على وقوفه الحازم ضد معاداة السامية الذي تم التعبير عنه، على سبيل المثال، أيضا وبزيارته إلى هنا، إلى أورشليم "القدس". ناشدته أيضا للتعامل مع قضية قاتل سارة حليمي (مواطنة فرنسية يهودية قتلت على يد مسلم على خلفية عنصرية) وللعمل على تسليم قاتل يهودي في فرنسا، متواجد حاليا في رام الله، ويجب تسليمه إلى السلطات الفرنسية. إنه وعد بالنظر في هاتين القضيتين".

وبدأ الرئيس ماكرون، اليوم الأربعاء، زيارة إلى إسرائيل، تستمر يومين وتشمل عقد اجتماعات سياسية لبحث الملف الإيراني وعملية السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العمل بني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتأتي الزيارة للمشاركة في ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز النازي.