إقالة ضابط صف تحول جنسيا وأراد الاستمرار في جيش بلاده كأنثى

ذكر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أنه قرر عدم السماح لضابط الصف الذي خضع لعملية جراحة لتغيير جنسه بمواصلة الخدمة في الجيش كجندية أنثى.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع اللجنة العسكرية الذي بحث في قضية الرقيب الأول في الخدمة الفعلية الذي خضع لعملية جراحية لتحويل الجنس في أواخر العام الماضي وأعرب عن رغبته في الاستمرار في الخدمة بالجيش، بحسب وكالة يونهاب.

وقال الجيش في بيان "اتخذت اللجنة قرارا بإقالته، لأن هذا يشكل سببًا لعدم القدرة على الاستمرار في العمل بموجب القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون إدارة الأفراد العسكريين".

وأشار الجيش إلى أنه تم اتخاذ القرار وفقا للإجراءات القانونية الواجبة بناء على نتائج الفحص الطبي، وقال إنه "سيواصل جهود متنوعة لحماية حقوق الإنسان للعاملين في الخدمة ومنع أي تمييز لا مبرر له".

في وقت سابق، أعلن فريق طبي عسكري أن الضابط هو "شخص معاق" لوجود خلل في جهازه التناسلي من ناحية قانونية.

ولا يوجد لوائح بشأن مثل هذه الحالات، ولا يوجد في كوريا الجنوبية جندي متحول جنسيا.