ترامب: أمريكا ستضيف المزيد من الدول إلى حظر السفر قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى لإضافة مزيد من الدول إلى قائمتها لحظر السفر.

ولم يذكر ترامب تفاصيل أخرى، لكنه قال إنه سيتم إعلان التعديلات قريبا، كما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر هي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

ووقع ترامب قرار حظر السفر الأول، في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2017، بعد أسبوعين من ولايته، ولاقى القرار الذي أوقف منح التأشيرات لمواطني سبع دول، انتقادات واسعة، وتم تعديله بعد طعون قضائية.

في النهاية أصبح القرار ساري المفعول، ويقيد دخول بعض مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إلى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية، فيما تمت إزالة تشاد من القائمة الأصلية.