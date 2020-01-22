بوتين يعقد مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى إسرائيل يوم 23 يناير/كانون الثاني، سيعقد مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "تأتي الزيارة إلى إسرائيل بمناسبة المنتدى الدولي "الحفاظ على ذكرى المحرقة، محاربة معاداة السامية...". والمنتدى مخصص هذه المرة للذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر أوشفيتز من قبل الجيش الأحمر واليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".

وأضاف أوشاكوف أنه خلال الزيارة، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات "مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين ورئيس الوزراء نتنياهو".

كما أكد مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون المتحدث الأول في المنتدى الدولي بالقدس بصفة الضيف الأهم.

وأوضح المتحدث أنه في المنتدى سيكون أيضاً، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، وأمير ويلز تشارلز.

وتحيي إسرائيل غدا الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.