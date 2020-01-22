المكسيك: حالة محتملة لفيروس كورونا قيد التحقيق

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، إن السلطات تحقق في حالة محتملة لفيروس كورونا في ولاية تاماوليباس الحدودية الشمالية.

مكسيكو سيتي – سبوتنيك. وحسب "رويترز"، قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي المعتاد في الصباح: "لقد تم التعامل مع الحالة".

وأضاف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الأربعاء إن السلطات المكسيكية استبعدت وجود حالة محتملة لفيروس كورونا، في إطار التدابير الوقائية المتخذة في الدولة بعد اكتشاف المرض يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس في مؤتمره الصحفي الصباحي: "لقد تم بالفعل استبعاد حالة أمس، إذا كان لدينا المزيد من المعلومات اليوم، فسيتم الإعلان عنها غدًا أيضًا".

ويسبب فيروس كورونا الجديد أعراضًا مشابهة لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، التي أودت بحياة 650 شخصًا في الصين وهونغ كونغ خلال الفترة بين عامي 2002 و2003.

وأصاب المرض ما لا يقل عن 440 شخصًا في جميع أنحاء الصين، وتركزت أغلب الحالات في مدينة ووهان، فيما لا يزال هناك 1394 شخصًا يخضعون للمراقبة الطبية.

وظهرت حالات مصابة بالفيروس الجديد في عدة بلدان أخرى غير الصين، على رأسها الولايات المتحدة وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وماكاو.