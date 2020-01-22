ترامب مهددا بالتعريفات الجمركية: خيار أوروبا الوحيد هو عقد صفقة تجارية جديدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خيار سوى التفاوض على اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، أن "المحادثات كانت رائعة"، تعليقًا على اجتماعه برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أمس.

وفي ظل المفاوضات غير الرسمية الجارية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية، في محاولة للضغط على قادة الاتحاد الأوروبي.

وخلال محادثات الثلاثاء مع أورسولا، قال الرئيس الأمريكي إنه في ظل غياب اتفاق تجاري، فإنه سيحتاج إلى اتخاذ إجراء في شكل "رسوم جمركية مرتفعة للغاية" على السيارات الأوروبية وأشياء أخرى.

وأردف قائلًا: "أوروبا كانت قاسية في التعامل، إنها استفادت من الولايات المتحدة، لكن ليس لديها خيار الآن سوى عقد صفقة، لقد واجهنا عجزًا هائلًا لسنوات عديدة، تجاوز 150 مليار دولار مع أوروبا، سأكون مندهشًا للغاية إذا اضطررت إلى تطبيق تعريفة جمركية".