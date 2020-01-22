سوريا والوضع في ليبيا ضمن محور محادثات ميركل وأردوغان في إسطنبول

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتزم مناقشة الوضع في ليبيا وسوريا فضلا عن التعاون الاقتصادي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة المقبل في إسطنبول.

برلين - سبوتنيك. وقال زابيرت خلال إحاطة إعلامية: "كما تعلمون، تم عقد مؤتمر حول ليبيا في برلين مؤخرًا، شاركت فيه تركيا، بالطبع، بسبب الدور البارز والتأثير اللذين تتمتع تركيا بهما تجاه طرفي النزاع الدائر في ليبيا. بل هناك العديد من مواضيع أخرى بما في ذلك سوريا بطبيعة الحال، فضلا عن القضايا الثنائية حيث سنهتم بمناقشة الجانب الاقتصادي".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، قد أعلن، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستعقد جلسة مباحثات في إسطنبول مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ24 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال زايبرت، خلال إحاطة إعلامية: "فور انتهاء زيارتها لدافوس (في 23 كانون الثاني/ يناير)، ستتوجه المستشارة إلى إسطنبول في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير، حيث ستعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التركي، أردوغان".

وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح حرم جديد للجامعة الألمانية التركية، مع أردوغان، ولقاءات مع ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني.