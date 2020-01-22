لماذا اختصر بوتين زيارته إلى إسرائيل وفلسطين إلى يوم واحد فقط

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل وفلسطين اختصرت إلى يوم واحد على خلفية تشكيل الحكومة الروسية الجديدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "في السابق كان من المقرر القيام بزيارة تستغرق يومين، لكن على خلفية الوضع المتعلق بتشكيل حكومتنا الجديدة فقد اختصرنا هذه الزيارة إلى يوم واحد".

في الوقت نفسه، أضاف أوشاكوف، أن روسيا حظيت بتفهم كامل من الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأوضح أوشاكوف أنه "بالنظر إلى أننا نجحنا في ترتيب جميع الفعاليات الرئيسية في يوم واحد. في الواقع، لم نتمكن من حضور مأدبة العشاء، الذي يقيمه الرئيس الإسرائيلي على شرف الضيوف الأجانب مساء اليوم".

وكان أوشاكوف قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى إسرائيل في 23 كانون الثاني/يناير، سيجري محادثات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتحيي إسرائيل غدا الذكرى الـ 75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.

وتقام المراسم الرسمية غدا في مركز "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في مدينة القدس.

ومن أبرز قادة وزعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، وفرنسا إيمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.