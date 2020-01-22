الذكرى الـ15... ترامب يحتفل بزواجه من ميلانيا في البيت الأبيض

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالذكرى الخامسة عشر، لزواجه من ميلانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض صورة لترامب وميلانيا، خلال احتفالهما بحضور فرقة موسيقية.

وكتب: "في الذكرى الـ15 لزواج ترامب وميلانيا.. نتمنى لهم السعادة".

وحصلت ميلانيا ترامب على الجنسية الأمريكية عام 2006، بعد زواجها من ترامب، وكانت عارضة أزياء.

وتزوجت ميلانيا من دونالد ترامب عام 2005، وأصبحت سيدة أمريكا الأولى عندما فاز زوجها برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد ميلانيا ترامب ثاني سيدة أولى من أصل أجنبي تدخل البيت الأبيض، حيث أنجبت ابنا واحدا من ترامب هو بارون ترامب.