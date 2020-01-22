رئيس منظمة التجارة العالمية: نستبعد انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة

استبعد رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، اليوم الأربعاء، أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من المنظمة في المستقبل القريب، مشيرا إلى مسائل كثيرة ترغب واشنطن بحثها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

دافوس – سبوتنيك. وقال أزيفيدو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا ما كانت واشنطن تريد الانسحاب: "لا، وإلا لما تواصلت".

وأضاف أزيفيدو: "لدى واشنطن الكثير من الموضوعات، التي ترغب بحثها مع منظمة التجارة العالمية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن أزيفيدو سيزور واشنطن قريبا، لبحث "تغييرات مذهلة" تطال منظمة التجارة العالمية.

وتستضيف سويسرا في الفترة 21-24 يناير/ كانون الثاني، فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في يوبيله الخمسين.