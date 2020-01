وكالة تكشف تفاصيل الإصابات بين القوات الأمريكية إثر القصف الإيراني على القاعدة العسكرية بالعراق

ونقلت "رويترز" عن القيادة المركزية الأمريكية، قولها: "تم نقل المزيد من القوات الأمريكية جوا من العراق إلى ألمانيا، للفحص طبيا بصورة أكبر، بسبب الهجوم الإراني يوم 8 يناير/كانون الثاني، بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي".

ورفض البيان الخوض في تفاصيل الإصابات، أو عدد المصابين الجدد، بسبب القصف الإيراني.

ولكن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه تم نقل 10 جدد من أفرا د الجيش الأمريكي إلى ألمانيا".

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين في البنتاغون، قولهم :"لم يكن هناك أي جهد مبذول للتقليل من شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها، لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد هجوم طهران، يجدد الشكوك فيما يتعلق بسياسة الجيش الأمريكي في التعامل مع إصابات المخ".

وتنص اللوائح ضرورة الإبلاغ فورا عن الإصابات المهددة للحياة أو إصابات الأطراف أو العين، ولكن لا يتطلب من الجيش الأمريكي نفس الأمر بالنسبة لإصابات المخ، بسبب الصدمة التي قد تحتاج لوقت قبل تشخيصها بصورة نهائية.

وتعمل جماعات صحية أو إعلامية مختلفة على التوعية بخطورة إصابات المخ ومنها الارتجاج.

فهذه الإصابات قد ينتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

وكان الرئيس الأمريكي قد عاد وأقر بوقوع إصابات بالقوات الأمريكية إثر الهجوم الإيراني، رغم أنه في وقت سابق قد قال إن جميعهم بخير.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من خطورة الإصابات التي لحقت بالعديد من الجنود الأمريكيين جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة عسكرية في العراق.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر عقد في دافوس بسويسرا: "سمعت أنهم (الجنود) يعانون من الصداع وأشياء أخرى، ولكنها ليست خطيرة للغاية"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

"أنا لا أعتبرها إصابات خطيرة للغاية مقارنة بالإصابات الأخرى التي رأيتها. لقد رأيت ما فعلته إيران بقنابلها على جانب الطريق لقواتنا، ما أدى إلى مقتل العديد من العسكريين والمواطنين الأمريكيين في هذه المنطقة"، أضاف ترامب.