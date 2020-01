ترامب للرئيس الأفغاني: خفض عنف طالبان شرط لبدء محادثات جادة مع الحركة

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، قال ترامب خلال اللقاء الذي جمعه بغني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، إن خفض العنف سيسهل المفاوضات حول مستقبل أفغانستان.

