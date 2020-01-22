ترامب للرئيس الأفغاني: خفض عنف طالبان شرط لبدء محادثات جادة مع الحركة

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعه بنظيره الأفغاني، أشرف غني، بخفض كبير ومستدام في أعمال العنف من قبل حركة طالبان، قبل إجراء محادثات جادة حول مستقبل البلاد.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، قال ترامب خلال اللقاء الذي جمعه بغني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، إن خفض العنف سيسهل المفاوضات حول مستقبل أفغانستان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مطلعة، الأسبوع الماضي، قولها إن حركة طالبان قدمت عرضًا لوقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية للمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان.

وقالت المصادر إن العرض الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام، يمهد الطريق أمام استئناف المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق يقضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

لكن شبكة "إيه بي سي نيوز" قالت، إنه لم يتضح ما إذا كان العرض سيكون كافيًا لاستئناف المفاوضات مجددًا بين طالبان والولايات المتحدة، بهدف التوقيع في النهاية على اتفاق سلام ينهي الصراع المستمر منذ 18 عامًا.