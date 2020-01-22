البرلمان البريطاني يعتمد مشروع قانون حول "بريكست" ويرفعه لتوقيع الملكة

وافق البرلمان البريطاني على مشروع القانون الخاص بشروط خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ويتم إرسال الوثيقة لتوقيع الملكة.

لندن - سبوتنيك. وقد اعتمد مجلس اللوردات الوثيقة، مساء اليوم الأربعاء، والآن يجب أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية.

ومن المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، لتبدأ فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.

في غضون ذلك، رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، تغييرات أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني، وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.

كان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي، شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات، والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست.