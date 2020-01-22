خطأ كارثي من سائق دبابة خلال عرض عسكري كاد أن يسفر عن مجزرة... فيديو

ارتكب قائد دبابة في الهند خطأ وصف بالمروع، خلال أحد العروض العسكرية.

وظهر في مقطع فيديو، دبابة من طراز "تي- 72" وهي تشارك في عرض عسكري بالهند.

وكانت الدبابة تسير بسرعة كبيرة على الطريق، قبل أن تتوجه نحو المنصة التي يجلس عليها الحضور.

وكادت الدبابة أن تدهس الجماهير، قبل اصطدامها بحاجز أسمنتي مرتفع.