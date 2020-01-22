مستخدما وسم "جمال"... جيف بيزوس ينشر صورة له مع خطيبة خاشقجي

نشر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة "أمازون"، صورة له مع خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمام النصب التذكاري للصحفي الراحل، معلقا باستخدام الوسم "#Jamal".

يأتى هذا فى وقت نفى فيه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء مزاعم اختراق ولي العهد السعودي لهاتف جيف بيزوس معلقا:"المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف جيف بيزوس رئيس أمازون سخيفة ومنافية للعقل".

وعلى ذات الصعيد، عندما طرح أحد الصحفيين سؤالا على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشأن نفس الأمر، أجاب: "الأمر كله مزحة ونكتة سخيفة".

واختفى جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتسلم أوراق لازمة لزواجه من خديجة جنكيز، ولم يُعثر على أي أثر للجثة حتى الآن.

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وينتقد السياسات السعودية في مقالاته بواشنطن بوست الغضب على مستوى العالم.

وصدرت في السعودية أحكاما بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية.