وكالة: هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب جنوب إيران

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية أن زلزالا بقوة 5.2 درجة هز جنوب إيران في وقت متأخر يوم الأربعاء، حسبما نقلت "رويترز".

ووقع الزلزال على مسافة 105 كيلومترات شمال شرقي مدينة بندر عباس على الساحل في إقليم هرمزجان.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.