جاريد كوشنر يلغى زيارته إلى إسرائيل  بسبب الظروف الجوية

ألغى جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل يوم الأربعاء لتأخر رحلته من "دافوس" بسبب الظروف الجوية، وفقا لقناة 13 الإسرائيلية.

القدس - سبوتنيك. وكان من المقرر أن يحضر كوشنر مأدبة عشاء في منزل الرئيس ريفلين، بمناسبة مؤتمر معاداة السامية. كما كان من المقرر أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو وغانتس غدا لمناقشة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

هذا وأعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء أن البيت الأبيض، يعارض أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب، لضم أجزاء من الضفة الغربية، قبل نشر خطته المرتقبة لتسوية الصراع، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

ونقلت المحطة الإخبارية الإسرائيلية (13) عن مسؤول أمريكي، لم تحدد اسمه، قوله إن "البيت الأبيض يعارض ضم إسرائيلي في الضفة الغربية، قبل نشر خطة السلام الأمريكية".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن حتى الآن خطة للتنمية الاقتصادية قيمتها 50 مليار دولار للفلسطينيين ودول الجوار، لكنه لم يعلن بعد المقترحات المتعلقة بحل أصعب المشكلات السياسية في الصراع مثل وضع القدس.

وقاطعت السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية منذ أواخر 2017، عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل مخالفا بذلك سياسة أمريكية متبعة منذ عقود.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.