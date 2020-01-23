أستراليا تفقد الاتصال بطائرة تشارك في إخماد حرائق الغابات

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.

وقالت السلطات على تويتر إن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية بعد ظهر هذا اليوم".

#BREAKING There are fears a Large Air Tanker has crashed in the Snowy Monaro region. #9News



More here: https://t.co/IOybWD7adh pic.twitter.com/lNjoxtuYP4 — Nine News Australia (@9NewsAUS) January 23, 2020

وتحاول فرق الإطفاء في البلاد إخماد الحرائق المستعرة في المنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر/ أيلول أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.