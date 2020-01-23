العاصفة "غلوريا" تقتل 9 أشخاص في إسبانيا... فيديو

هبت العاصفة القوية "جلوريا" على أنحاء من إسبانيا، اليوم الأحد، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج، ما اضطر السلطات لإغلاق مطار أليكانتي، في حين لقي رجل حتفه في حادث بإقليم أستورياس في شمال البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه من المنتظر اشتداد العاصفة على مدى ساعات الليل واستمرارها حتى يوم الثلاثاء على الأقل، وإن قوتها ستكون أشد في جزر بلنسية والبليار.

وأعلنت هيئة الأرصاد حالة التأهب القصوى في عشرة أقاليم انتظارا لرياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى سبعة أمتار وتساقط الثلوج بكثافة.

وقالت شركة آينا المشغلة لمطار أليكانتي إنها اضطرت إلى إغلاق المطار لمدة 24 ساعة.

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العاصفة الشتوية "جلوريا" التي ضربت جنوب إسبانيا تصاحبها رياح قوية ودرجات حرارة منخفضة. pic.twitter.com/1zYKzqqeyv — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 23, 2020

وتسببت غلوريا أيضا في هبوب عواصف ثلجية على شمال البلاد. وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ إن رجلا في أستورياس لقي حتفه بعدما صدمته مركبة على طريق غطته الثلوج.

وطالبت سلطات برشلونة السكان بالابتعاد عن الشواطئ لتجنب التعرض للانجراف بسبب الأمواج، كما جرى إغلاق الحدائق العامة في أنحاء العاصمة مدريد.

وتسبب هطول كثيف للثلوج والأمطار في قطع إمدادات الكهرباء اليوم الثلاثاء عن مئات الآلاف من السكان في شمال شرقي إسبانيا ممن كانوا يعانون بالفعل من تبعات العاصفة غلوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة جديدة في إقليمي الأندلس وبلنسية اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا حتى الآن إلى 9 أشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان 4 أشخاص آخرين.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/OX8QDbxeFA — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 23, 2020

وأسفرت العاصفة عن مقتل تسعة أشخاص في البلاد منذ يوم الأحد، إذ أتت برياح عاتية مصحوبة بتساقط ثلوج أدى إلى حجب الرؤية وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد وارتفاع حاد في الأمواج على ساحل البلاد على البحر المتوسط.