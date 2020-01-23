وزير الخارجية الإسرائيلي: نفتخر بمشاركة بوتين في افتتاح النصب التذكاري لضحايا "حصار لينينغراد"

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تقديره لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فعاليات المنتدى العالمي الخامس لذكرى الهولوكوست، ومراسم افتتاح النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال كاتس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "تثمن إسرائيل الدور المهم للجيش الأحمر، في الانتصار على ألمانيا النازية وفي تحرير أسرى أوشفيتز، وكذلك معسكرات الموت الأخرى".

وأضاف: "نقدر أيضا مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، في الأحداث المخصصة لهذا التاريخ، ونحن نعلم أهوال الحصار، الذي فرض على لينينغراد والعدد الهائل من القتلى، ومن بينهم العديد من اليهود".

وتابع: "نحن فخورون بأنه في عاصمتنا القدس، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بافتتاح نصب تذكاري مخصص لضحايا الحصار، وكذلك المدافعين عن المدينة، على نهر نيفا".

وفي حديثه عن دور الجيش الأحمر في الانتصار على النازية، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل تقدر دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "نتذكر ولن ننسى أبدا حقيقة أن الجيش الأحمر حرر أوشفيتز، كما نقدر عاليا مساهمة البلدان الأخرى في التحالف المناهض لهتلر، في الانتصار الكبير".

وتابعت: "لا ننسى أن مئات الآلاف من اليهود شاركوا في القتال في صفوف جيوش دول العالم المختلفة، بما في ذلك، حوالي نصف مليون في الجيش الأحمر".

وتحيي إسرائيل، اليوم 23 يناير/ كانون الثاني، الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.

وستقام المراسم الرسمية في مركز "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في مدينة القدس.

ومن أبرز قادة وزعماء العالم، الذين أكدوا مشاركتهم رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، وولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز.